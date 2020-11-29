Hükümete yakın gazeteden bomba asgari ücret iddiası! 2.722 TL olacak

Milyonlarca vatandaşın önümüzdeki yıl geçimini ilgilendiren asgari ücret için kritik dönemece girildi. 2021 yılı asgari ücret için ilk toplantı 4 Aralık tarihinde yapılacak. Hükümete yakın gazeteden ise 2021 asgari ücret 2.722 TL olacak iddiası geldi.

Abone ol

Yılbaşı yaklaşırken asgari ücret konusu yine gündemin üst sıralarındaki yerini almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret görüşmeleri için ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrilmiş durumda. Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücret zammı için kamuoyunda ise asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başladı.

2021 asgari ücret 2.722 TL olacak iddiası

Hükümete yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Merkez Bankasının 2020 enflasyon tahmini olan yüzde 12,1'e beş puan da refah payı eklenirse 2021'de net asgari ücret 2 bin 722 liraya kadar yükselebileceği iddia edildi.

Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette muhtemel artış senaryoları ile ilgili konuşulan şu şekilde aktarıldı:

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması halinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

Refah payı faktörü

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.