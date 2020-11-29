MSB duyurdu: Son bir ayda 80 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kaydedildi;

"Terörle mücadele kapsamında son bir ayda 8'i büyük, 26'sı orta çaplı 34 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi.

15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 564 personel ihraç edilmiş, 3 bin 586 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir."