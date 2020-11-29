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6 aylık pasaport harç parası 2021 kaç para oldu?

2021 yılında pasaport harç bedellerine kallavi bir zam geliyor karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki 2020 yılında 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık ve 4 yıllık pasaport harç ücretleri kaç para olacak? 2021 yılında 6 aylık pasaport için harç bedeli 208 liradan 227,27 liraya çıkacak.

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28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede 2021 yılı vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yayınlandı. Buna göre araç muayenesinden vergisine, cep telefonu, pasaport, ehliyet harcından tapu ve emlak vergisine kadar her şey 2021 tarihinde yüzde 9.11 oranında zamlanacak. Peki 2021 yılında pasaport harç ücretleri kaç para olacak? İşte 2021 yılında zamlanacak yeni pasaport harç ücretleri 

2021 yılı pasaport harçları
2021 yılı itibariyle pasaport harçları da yüzde 9.11 oranında zamlanacak. Buna göre pasaport harçları yeni yılda şöyle olacak:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208 liradan 227,27 liraya çıkacak.
1 yıllık pasaport için harç bedeli 304 liradan 332,13 liraya çıkacak.
2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 liradan 542 liraya çıkacak.
3 yıllık pasaport için harç bedeli 705 liradan 770 liraya çıkacak.
4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994 liradan 1.085 liraya çıkacak.

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