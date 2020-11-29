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Karaman'da dehşet verici olay! Kafasını kek makinesine kaptıran işçi öldü

KARAMAN'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çalıştığı bisküvi fabrikasında kafasını kek makinesine kaptıran işçi, dehşet verici bir şekilde yaşamını yitirdi.

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Olay Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında yaşandı. 32 yaşındaki Mesut Kara, çalışmakta olan kek makinesine kafasını kaptırdı.

Arkadaşları çıkardı

Mesai arkadaşları tarafından sıkıştığı makineden ağır yaralı olarak çıkarılan işçi, çağırılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yoğun bakıma alınan işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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