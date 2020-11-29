İstanbul'da ihbar edilen dernekte Nijeryalılar ayin yaptılar! Şok eden görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL'un Esenyurt ilçesinde 'parti düzenleniyor' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine polis ekipleri varınca gerçek başka çıktı.
Esenyurt'ta mahalle sakinleri, "Güçlü Ateş Yaşam Derneği" yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü. İçeriden yüksek sesli müzik duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık grubun toplandığı dükkana geldi.
İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafında dernek olarak kullanıldığını belirledi.
Grubun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye rağmen dernek bünyesinde toplandığı tespit edildi. Ekipler içeriden bulunanların kimliklerini kontrol etti.