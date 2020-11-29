MHP'li Yalçın'dan CHP'li Başarır'a tepki: Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, resmi Twitter üzerinden CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert tepki gösterdi. Yalçın, ''CHP, vesayetten defalarca hüküm giymiş sabıkalı bir partidir. Bazı müptezel vekillerini TSK üzerine salarak değişmediğini gösterirken, asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir.'' ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

''2023’e daha çok var ama zillet ittifakının umutları azar azar tükeniyor. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Zilletçiler o tarihteki son raundu kaybedeceklerini şimdiden gördükleri için telaşla yeni tezgâhlar peşinde koşuyorlar. Sıra TSK’ya gelmiş.

CHP, HDP ve İP’li ittifak üyeleri; şimdi de halkı yeni yalan, entrika, tezvirat ve kötüleme kampanyalarıyla korkutup kandırmaya çabalıyor. Belli ki, bugüne kadar oynadıkları oyun millet nezdinde itibar görmeyince Türk Ordusuna dil uzatarak ‘satıldı’ diyebilmişlerdir.

CHP, vesayetten defalarca hüküm giymiş sabıkalı bir partidir.Siyasetin dinamiklerini suni gündemlerle tayin etme, vesayet iklimi yaratma furyası eskilerde kalmıştır, ama siyasetin bitpazarı konumundaki CHP, bazı müptezel vekillerini TSK üzerine salarak değişmediğini göstermiştir.

Zillet cephesinin ıkınıp tıkınması beyhude... Yalancının mumu yatsıya bile kalmadan söndü. Çehrelerindeki “her gündeme uyumlu” bukalemunvari teatral ve sinematografik maskeler, artık kimsenin ilgisini çekmiyor.

Asıl satılmışlık Türk Ordusuna uzanan dildedir