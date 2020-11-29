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Emniyet kemeri takmama cezası 2021 kaç para oldu?

2021 yılı trafik cezaları belli oldu. Alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, emniyet kemeri kullanmamak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi suçları işleyen kişiler 2021 yılında zamlı tarife ile cezaları ödeyecekler. Peki, 2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu emniyet kemeri takmama cezası kaç para oldu?

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28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede 2021 yılı vergi, harç, cezalara uygulanacak olan yeniden değerleme oranını yayınlandı. Buna göre araç muayenesinden vergisine, cep telefonu, pasaport, ehliyet harcından tapu ve emlak vergisine kadar her şey 2021 tarihinde yüzde 9.11 oranında zamlanacak.

Yeniden derleme oranı ile birlikte trafik cezaları, motorlu taşıt vergisi (MTV), cep telefonları, pasaport, araç muayene ücretleri, tapu harçları, emlak vergisi, atık su ve ehliyet harçları zamlanacak. Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için 1.839 lira yerine 2.006 lira harç ödenecek. Ehliyet harçları da yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, çıkacak. Tapu harcı 381 lira olacak.

2021 yılı trafik cezaları
*Emniyet kemeri kullanmayanlar, yasak yere park edenler, araçtan çöp atanların para cezası: 144 lira
*Kırmızı ışıkta geçenler, seyahat halinde cep telefonuyla konuşanlar, tehlikeli bir şekilde şerit değiştirenler, ehliyeti yanında bulundurmayanların trafik cezası: 314 lira
*Radara hız sınırının yüzde 10-30'unu aşarak yakalanmanın cezası: 314 lira
*Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın cezası: 1.340 lira
*Alkollü araç kullanmanın cezası: 1.340 lira-2.698 lira
*Tehlikeli araç kullanmanın cezası: 1.340 lira

2021 yılı araç muayene ücretleri
*Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler: 504,69 lira
*Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar: 373,70 lira
*Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 190,54 lira

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