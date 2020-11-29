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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden "Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı" iddiasına yanıt!

ŞANLIURFA Belediyesi'nden Demet Akalın ve Alişan için Türkiye'de uygulanan koronavirüs yasağının delindiği iddiasına yönelik açıklama geldi. Belediye iddiayı yalanladı.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde, program yapımcısı sanatçılar tarafından halka açık olmayan mekanda yapıldığını belirterek, tedbirlere uyulmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir televizyon kanalında program yapan sanatçı Demet Akalın ile Alişan'ın, başta Karahantepe kazıları ve şehrin gastronomi lezzetlerinin tanıtımına yönelik program için önceki gün kente geldiği aktarıldı.

Şanlıurfa'nın lezzetlerinin sanatçılar tarafından "halka açık olmayan mekanda" tanıtılmak istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı Demet Akalın ve Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Karahantepe' açıklamasından sonra STAR TV adına Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa'nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir. Sanatçılar, halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar, her gün hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır."

Açıklamada, sanatçıların ağırlandığı belediye tesisinin yalnızca paket servisiyle hizmet verdiği vurgulanarak, belediyenin tüm kurumlarının salgınla mücadele kapsamında alınan kurallara eksiksiz uyduğuna dikkat çekildi.

Şehrin tanıtımından ötürü Demet Akalın ve Alişan'a teşekkür edilen açıklamada, "Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." denildi.

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