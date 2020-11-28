CHP'li Ali Mahir Başarır 'devletin ordusu Katar'a satıldı' dedi kıyamet koptu
CHP'li Ali Mahir Başarır, 'Devletin ordusu Katar'a satıldı' şeklindeki skandal cümlesiyle programda çığ gibi tepki aldı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'te katıldığı Eren Eğilmez'in sunduğu 'Gerçek fikri ne?' programında ifadeleriyle tepki çekti. Başarır'ın 'Devletin ordusu Katar'a satıldı' demesi üzerine programda tansiyon yükseldi.
Diğer konuklar bu cümleye yönelik büyük tepkide bulundu. Gördüğü tepki sonrası Başarır, deyim yerinde suspus oldu.