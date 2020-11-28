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Nusret, Maradona'nın masasını rezerve etti

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, iki yıl önce Dubai'deki mekanında yemek yiyen ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden efsane futbolcu Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, iki gün önce Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe de, iki yıl önce Dubai'deki mekanında yemek yiyen Maradona ile ilgili paylaşımda bulundu.

Nusret, efsane futbolcunun yemek yediği masayı kalıcı olarak rezerve ettiğini paylaştığı videoyla duyurdu.

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