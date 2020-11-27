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Sudan’daki Etiyopyalı mülteciler yardım bekliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya Ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin arasındaki çatışmalardan kaçarak Sudan’a göç eden Etiyopyalı mültecilere acil yardım çalışması başlattı.

tiyopya’nın Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırdı; Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurdu. Yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 bin Etiyopyalı Sudan’a göç etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki göç hareketliliğini haber alır almaz İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ilgili birimleri harekete geçti. İlk etapta bölgedeki durumu tespit etmek üzere İHH İnsani Diplomasi Birimi ve İHH Afet Yönetimi, Sudan’a giderek yetkililerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda İHH Uluslararası İlişkiler Birimi’yle İHH Doğu Afrika Masası da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Sudan yetkilileri ile iletişime geçerek bölgede bir takım istişarelerde bulundu.

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