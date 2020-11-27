Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Kovid-19 vakalarının artması ve alınan yeni tedbirlere ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Bilim Kurulu'nun her türlü hazırlığı, çalışmayı yürüttüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tabii burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, özellikle maske, mesafe ve hijyen, bunlar çok çok önemli fakat buna dikkat edilmediği sürece, hele hele büyükşehirlerde bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Tabii biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur Bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor. Tüm bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğimiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımımız var, onun hazırlıklarını da yapıyoruz ve şu anda özellikle Sağlık Bakanlığımızın kararlı bir tutumu, tüm sağlıkçılarımızın bu konudaki kararlı tutumlarıyla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii vaka sayılarının artması, vefatın bu noktada artması, bunlar şu anda bizim bu süreçteki en önemli üzüntü duyduğumuz tablodur. Temenni ederiz ki bunları da süratle inşallah aşalım."

Aşı siparişleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışından alınacak aşı siparişleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar şu anda bize bu çalışmaları yürüten firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlar üzerinden hareket ediyoruz. Bu raporlara göre de en erken nisan olabileceğini söylüyorlar ama bizim şu anda aşı ithali noktasında görüşmelerimiz var. Mesela benim Sayın Putin ile yaptığım görüşmeler var, aynı şekilde Çin Sağlık Bakanıyla Sağlık Bakanımın yaptığı görüşmeler var, bu görüşmeler devam ediyor. Peyderpey de şu anda oralardan en azından gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya da başladık. Bir an önce neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir, bunları görmek için de çalışmalarımız devam ediyor."