Malatya'da 4.7 şiddetinde deprem oldu! Büyük depremin sinyalini verdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.
Deprem nedeniyle kentte bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı. Öte yandan deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman'da da hissedildi.
Prof. Dr. Ersoy: Büyük depremin sinyalini veriyor
Yıldız Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Malatya depremiyle ilgili "Sivrice depreminden sonra kırılan fayın ucu Pütürge'de bitmişti. Gerilimin batıya doğru aktarıldığını söylemiştik. Şimdi tekrar bu aktivite kendini gösteriyor. Bu fayların canlı olduğunu gösteriyor. Daha büyük deprem olur demek spekülatif olur" dedi.
"Bu 600 km'lik bir fay hattı. Periyodik depremler oluşmaya başladı." diyen Prof. Dr. Ersoy, şöyle devam etti: "Hazar Gölü'nün doğusuna doğru da bir gerilim var. Bunlar daha büyük deprem oluşturma kapasitesine sahip olduğunda bu depremler sürpriz olmuyor. 6 büyüklüğündeki depremin enerjisini almak için 30 adet 5 büyüklüğünde deprem olması gerek. Büyük depremin enerjisini alsa bile bu çok küçüktür. Bu büyük deprem olabilir sinyali veriyor."