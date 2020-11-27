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YEREL

Taksim'de denetim! ‘Televizyon izlemiyorum, haberim yok’ dedi cezadan kurtulamadı

 TAKSİM'de gerçekleştirilen maske ve sigara denetiminde kurallara uymayan kişiler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kurtulamadı. 

Türkiye’de korona virüs vakalarının artış göstermesiyle maske ve sigara denetimleri sıklaştırıldı. Polis ve zabıta ekipleri İstiklal Caddesi'nde yapılan denetimde maske takmayanlar ile sokakta sigara içenlere cezai işlem uyguladı.

Bazı turistler polislerle tartışarak zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar ise yasaktan haberi olmadığını söyleyerek kendini savundu. Televizyon izlemediğini iddia eden bir vatandaş uzun süre kimliğini vermemekte ısrar etti. Vatandaşlar ve turistler türlü bahanelere sığınsa da cezadan kaçamadı.

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