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Müge Anlı isyan etti! 24 yıl hapis cezası alıp infaz yasası ve korona nedeniyle serbest kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Adem Durur, 24 yıl hapis cezası aldığını, Şubat ayında cezaevine girip son af yasası ve korona düzenlemesiyle serbest kaldığını anlattı. Müge Anlı, "Biz o zaman boyuna uğraşıyoruz, polis boşuna uğraşıyor" diye isyan etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı'yı da şok eden bir olay yaşandı. Adem Durur, Şubat ayında tutuklandığını, 24 yıl ceza aldığını ancak son düzenlenen ceza infaz düzenlemesi ve korona tahliyeleri kapsamında tahliye olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Müge Anlı, "Biz o zaman boşuna uğraşıyoruz" diye isyan etti. 

74 yaşındaki Kerem Durur'un ortadan kaybolmasının tartışıldığı programa, Durur'un oğlu Adem Durur da katıldı. Müge Anlı'nın sabıkalı olduğunu hatırlattığı Adem Durur'un anlattıkları hem Müge Anlı'yı hem de ekranları başındaki milyonları şaşkınlığa uğrattı. 

Hangi suçlardan sabıkalı olduğunu açıklamayan Adem Durur, "24 yıl ceza aldım. Şubat ayında cezaevine girdim" dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, "Madem 24 yıl ceza aldın nasıl dışarı çıktın" diye sordu. Adem Durur da "koronavirüs nedeniyle çıktım abla" karşılığını verdi. Müge Anlı, "24 yıl ceza alanları da mı koronavirüs nedeniyle tahliye ettiler" diye sordu.

Adem Durur da "2016'da çıkan iki de bir yasası vurdu. Hem de Son infaz yasasından faydalandım ve açık cezaevine çıktım. Oradan da koronavirüs nedeniyle tahliye edildim" dedi. 

Bu sözler üzerine Müge Anlı adeta şok geçirirken, "O zaman biz boşuna uğraşmayalım ya kimse cezaevine girsin diye. Polis de uğraşmasın. 24 yıl ceza almış, bir infaz yasası çıkmış yarıya inmiş, sonradan da koronadan da serbest kalmış! Sen serbest kalabilirsin ona bir şey demiyorum ama 'O zaman biz boşa mı kürek çekiyoruz' diye içimden geçirdim"diye isyan etti.

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