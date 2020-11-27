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İYİ Partili Lütfü Türkkan paylaştı! İşte İstanbul'daki koronalı cenaze kuyruğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gündür vaka sayılarını açıklamaya başladı. Ancak ölüm sayılarıyla ilgili tartışma sürüyor. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Küçükçekmece'deki gasilhanede koronadan ölenlerin cenazelerinin oluşturduğu kuyruğun görüntülerini paylaştı.

"Koronavirüs salgınında gerçek rakamlar açıklanmıyor" tartışması, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iki gündür 29 binli vaka sayılarını açıklamaya başlamasıyla başka bir tartışmaya dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı gerçek ölümler gizleniyor tartışmasına İYİ Parti de dahil oldu.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından İstanbul Küçükçekmece'de cenazelerin yıkanma ve kefenlenme işleminin yapıldığı gasilhaneden çekilmiş görüntüleri paylaştı.

Türkkan o görüntülere, "Siz hala sokağa çıkma konusunda kısıtlama getirmeyi erteleyin. Bu video bugün İstanbul’da Küçükçekmece gasilhanesinde çekilmiş." notunu düştü.

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