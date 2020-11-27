Kalk Gidelim 131. bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Kalk Gidelim 3 Aralık 2020 Perşembe TRT 1'de...

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul’a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem’i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali’nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali’nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali’nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali’nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan’a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk’e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru’ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali’nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali’nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip “Yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü” denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.

Mustafa Ali’nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali’nin Meryem’den çekeceği vardır.

Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin’in oğlu Halim, Meryem’in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk’i sevse bile Meryem, Mustafa Ali’nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul’daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru’nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin’i mi, İstanbul’da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali’yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burada asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.