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Bülent Arınç AK Parti'den istifa mı ediyor?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Bülent Arınç'ın açıklamalarıyla başlayan "Cumhur İttifakı çatırdıyor" iddialarına cevap verdi. Bahçeli'nin ittifak için yeminli olduğunu söyleyen Özışık, Arınç'ın istifa edeceği iddialarına ise açıklık getirdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Cumhur İttifakı'nın" çatırdadığı yönündeki iddialara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleriyle cevap verdi.

TV 100'de Sağlı Sollu programına katılan Özışık, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ile istifanın hemen ardından telefonla görüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 30 dakikalık görüşme sonrası açıklanan istifayla birlikte bu defterin kapandığını ve Arınç'ın da bundan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapmayacağını ifade eden Özışık, Cumhur İttifakı ile ilgili tartışmalara da açıklık getirdi.

Bahçeli'nin yeminiyle cevap!

MHP lideri Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz yıllarda yaptığı görüşmeyi hatırlatan Özışık, MHP liderinin ittifak için yeminli olduğunu ve hiçbir şey beklemeden Erdoğan'ın yanında olduğunu söyledi. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanının da bu ittifaka sonuna kadar sahip çıktığını anlatan Özışık, Arınç'ın MHP'nin hassas olduğu konularda açıklama yapmasının bardağı taşıran son damla olduğunu ifade etti.

Arınç istifa edecek mi?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın sözlerinin AK Parti'de bazı kesimlerde büyük rahatsızlığa neden olduğunu da ileri süren Özışık, programda istifa sonrası Arınç ile telefonla görüştüğünü de söyledi. Bu görüşmede istifa edip etmeyeceğini sorduğunu söyleyen Özışık, Arınç'ın kesinlikle partisinden istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

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