Ev yapımı ketçap mayonez nasıl yapılır?

Bunların başında da ketçap ve mayonez geliyor. Peki ama evde ketçap nasıl yapılır? İşte evlerinizde gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz ketçabın özel tarifi.. Dilediğiniz gibi tüketebileceğiniz, içeriğini ve kıvamını ayarlayabileceğiniz bu tarif sayesinde kimyasallardan uzakta bir yemek yiyebilir ve bunun keyfini sürebilirsiniz.

Ketçap malzemeler;

3 adet iri boy domates, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1-2 diş sarımsak, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2-3 tane karanfil, 2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı nişasta.

Mayonez malzemeler;

2 yumurta sarısı, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı ayçiçek yağı, yarım tatlı kaşığı tuz, 2 diş sarımsak, yarım çorba kaşığı sirke.