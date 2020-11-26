Başak burcu Aralık ayı yorumları ailevi ilişkiler gündemde!

Başaklar 20-21 Aralık'ı kaçırmayın! Sevgili yükselen başaklar 22 Aralık'a kadar güneş yay burcunda olacak. Yönetici gezegeniniz Merkür'de güneşe eşlik ediyor demek ki ayın büyük bir bölümü odağınız ailevi ilişkilerde, ailevi konularda, ailevi gündemlerde ve evinizde, mülkünüzde, yuvanızda bunlar son derece dikkat çekiyor. Aileyle yapılacak ortak aktiviteler olabilir, aileyle iletişimde artış olabilir, aileden bir haber gelebilir belki bazılarınız taşınmak isteyebilir, bir tadilat olabilir evinde bir yenilik yapmak isteyebilir bunlar ön plana çıkacaktır.

Şimdi 20-21 Aralık’ta güneş Merkür kavuşumu var yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız hayatınızda diyettir, iştir, evliliktir hiç farketmez 20-21 Aralık’ı kaçırmayın güneş Merkür kavuşumları yeni başlangıçlar için çok güzel bir destektir. 14 Aralık 2020 tarihinde bir yeni ay var ama bu sefer bu yeni ayın bir özelliği var oda yılın son güneş tutulması geliyor. Bir taşınma kararı, ev değiştirme kararı, bir tadilat gibi konular gündeminize girebilir ev yuva konuları çok hareketleniyor ailevi gündemler aile içinde haberler var biri evleniyor biri taşınıyor bu konular çok fazla gündeme gelmeye başlıyor.

Sağlık konusuda olabilir ailede ona dikkat edin. Aşk hayatınız, sosyal hayatınız, keyifleriniz, çocuklarınız, yatırımlarınız, yetenekleriniz bütün bu konular ön plana çıkmaya başlıyor. Kiminiz yeni aşklara çekilecek, kiminiz hali hazırdaki aşk ilişkisini dengeye oturtmaya çalışıyor. Biraz çapkınız sanki 21’inden sonra tabi pandeminin el verdiği sürece.