Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaştı!
Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması büyük tepki topladı.
Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sefirin Kızı isimli dizideki bir sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.
Paylaşılan sahnede adamın kadını bıçaklayarak öldürdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.