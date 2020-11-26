BIST 1.335
DOLAR 7,88
EURO 9,39
ALTIN 460,00
GÜNCEL

Yapımına 2015 yılında başlanmıştı! Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin ve Şırnak illerinin Suriye sınırında duvar yapımı tamamlandı.

İhlas Haber Ajansı

Suriye sınırına duvar örme işi 2015 yılında başlanmıştı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ile Bahar Kalkanı harekatlarının yapıldığı Suriye sınır hattında duvar yapımı tamamlandı.

Sınırda 4 metre yüksekliğinde duvar, yol ve muhtelif sayılarda gözetleme kulesi, geçiş kapısı ve elektrik altyapısı çalışmaları tamamlandı. Suriye sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar bloklar yerleştirilerek, duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili, "911 kilometrelik Suriye sınırımızda 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanmış, 832 kilometresinde duvar kurulumu tamamlanmıştır” dedi.

Kilis’te konuşlu bulunan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı, Hatay’da konuşlu bulunan 2’inci Hudut Alay Komutanlığı, Şanlıurfa’da bulunan 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı, Mardin Kızıltepe’de konuşlu bulunan 4’üncü Hudut Alay Komutanlığı ile Silopi’de konuşlu bulunan 8’inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki 911 kilometrelik Suriye sınırında 837 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu planlanarak, 832 kilometresinde duvarın yapılması tamamlandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ÖSYM Başkanı duyurdu! 2020 ALES/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Gümüşhane'de vakalar arttı yasak geldi! En kalabalık köye karantina
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kritik görüşme
Karabük'te ilginç karar mahalleli istedi belediye değiştirdi! İlk eğitimli gencin...
Ataşehir'de 6 yıldır riskli binada oturanlara belediye 'boşaltın' dedi olaylar çıktı
Zonguldak'ta harita alarm veriyor! Yoğun bakımların durumu çok kötü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taksim'de akılalmaz görüntüler! Dilenciler rant için kavga etti dolandırıcı boğazına jilet dayadı
Yonca Evcimik yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler' yüzünden eleştiri oklarının hedefi oldu
Marketler kaçta açılıyor hafta içi market açılış-kapanış saatleri
Aslan Aralık ayı burç yorumları aşkla ilgili gelişmeler var!
Arjantinliler Maradona'nın naaşını böyle uğurladı: Teşekkürler Diego
Ümraniye'de ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler anında müdahale etti
Yengeç burcu Aralık ayı yorumları iş hayatına dikkat!
A101, ŞOK, BİM ne zaman saat kaçta açılıyor kapanıyor