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Mecliste Alaattin Çakıcı ve Kürdistan tartışması

TBMM Genel Kurulu'na, elektrik piyasası kanunu tartışılırkeni HDP'li Milletvekili Hasan Özgüneş'in konuşmaları tartışma başlattı. Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yaşanan gerginliğe "Kürdistan" ve "Alaattin Çakıcı" tartışması damga vurdu. İşte yoğun meclis gündemi...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Alaattin Çakıcı ve Kürdistan tartışması damga vurdu. Genel Kurul'da elektrik piyasası tartışılırken, HDP'li Milletvekili Hasan Özgüneş'in konuşmaları tartışma başlattı. 

HDP Şırnak Milletvekili Özgüneş, "Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda İzmir'e gidemedi. Antakya'dan bilmem nereden başlamadı. Kürdistan'a geldi. Erzurum Kongresi'ni, Sivas Kongresi'ni yaptı. Kiminle? Kürt beyleriyle." şeklinde konuştu. 

Konuşmasının devamında ise Özgüneş, 1921 Anayasası ile özerklik verildiğini iddia ederek, "Misak-ı Milliye kim ihanet etti? İktidar olanlar mı?" diye sordu. İşte yoğun meclis gündemi...

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