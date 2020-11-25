Bu çöreği yapmak 5 dakika! Kahvaltılık çörek tarifi

Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak bir tarif sizinle. Oldukça pratik ve lezzetli olan tava çöreğini, bir yandan çayınız demlenirken kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu çöreği hazırlamak 5 dakika. Peki bu pratik tarif nasıl hazırlanır? İşte kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak tava çöreği tarifi.

Malzemeler;

2 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı çökelek, 2 su bardağı un, bir tutam maydonoz, bir tutam dereotu, 2-3 dal yeşil soğan, 1 adet kırmızı kapya biber.