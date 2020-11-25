Bu çöreği yapmak 5 dakika! Kahvaltılık çörek tarifi
Kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek severek tüketebileceğiniz tava çöreği tarifi sizlerle...
Kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak bir tarif sizinle. Oldukça pratik ve lezzetli olan tava çöreğini, bir yandan çayınız demlenirken kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu çöreği hazırlamak 5 dakika. Peki bu pratik tarif nasıl hazırlanır? İşte kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak tava çöreği tarifi.
Malzemeler;
2 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı çökelek, 2 su bardağı un, bir tutam maydonoz, bir tutam dereotu, 2-3 dal yeşil soğan, 1 adet kırmızı kapya biber.