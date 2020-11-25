Yalancı midye tava nasıl yapılır?

Midye tavanın bir de tavuklusunu denemeye ne dersiniz? Midye tavanın o eşsiz lezzetine alternatif ve bir o kadar pratik lezzet arayanlar için ağız sulandıran bir tarifimiz var. Tavuk/ Yalancı Midye Tava tarifi. Bu lezzete bayılacaksınız.

Malzemeler;

800 gr kemiksiz tavuk, 1 şişe soda Bir çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz

Bulamaç için;

2 su bardağı un, 1 şişe soda, yarım su bardağı su, yarım tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz.