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Yalancı midye tava nasıl yapılır?

Midye tavanın tavuklusu mu olur demeyin. Favoriniz olacak bu lezzettin tarifi sizlerle...

Midye tavanın bir de tavuklusunu denemeye ne dersiniz? Midye tavanın o eşsiz lezzetine alternatif ve bir o kadar pratik lezzet arayanlar için ağız sulandıran bir tarifimiz var. Tavuk/ Yalancı Midye Tava tarifi. Bu lezzete bayılacaksınız. 

Malzemeler;

800 gr kemiksiz tavuk, 1 şişe soda Bir çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz

Bulamaç için;

2 su bardağı un, 1 şişe soda, yarım su bardağı su, yarım tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz.

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