Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'a tepki: Beni rencide etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- Salgının seyrini bir an önce aşağıya çekmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlerin yol açtığı sıkıntıların farkındayız. Salgının seyrinin önüne geçemezsek daha can acıtı tedbirler uygulamak zorunda kalabiliriz. TMM diye ifade ettiğimiz tedbirlere ne kadar sıkı riayet edersek diğer tedbirlere o kadar az gerek olur.

Yerli aşı için tarih verdi

- Nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz. Aşımızı tüm insanlığın hizmetine sunma amacındayız. Bunların bir kısmını şimdiden ön siparişlerimizi verdik önümüzdeki ayın sonuna doğru aşıda ilk uygulamaları yapabilmeyi umut ediyoruz. En geç nisan ayında kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz.

17 terörist etkisiz hale getirildi

- Bizim kimsenin hiçbir ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. terör tehdidinin bertaraf edilmesi bölgesel ihtilafların önlenmesi için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi biziz. Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk gemisinde hukuk dışı arama

- En son bir sivil gemimize Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası hukukta yeri yok. Rum Yunan tarafının provokasyonlarına Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı soğukkanlı davrandık. Bunun da kaptanı yine bir Yunan. Sivil mürettebatı taciz ettiler. 30 yıllık gecikmeyle de olsa Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başlamıştır. Sayın Putin ile görüştüm. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya olarak bölgede barışın güvencesi olacağız. Putin ile yapılan görüşmelerde bu süreçte bölgeye barışı egemen kılmanın adımlarını atmış bulunmaktayız.

Ekonomide son durum

- Hazırlıkları süren diğer reformları paketler halinde meclis gündemine taşıyacağız insan hakları eylem planını en kısa sürede son haline vereceğiz. Ekonomide üretim istihdam seferberliği başlatıyoruz reformları birer birer hayata geçireceğiz. Milletimize sözümüz olan İnsan Hakları Eylem Planını ekonominin temeli olan güven iklimini de arttıracak şekilde genişleterek en kısa sürede son halini vereceğiz. Bu çerçevede yapılan hazırlıkların insan haklarıyla ilgili tüm kesimler yanında ekonomi yönetimi ve iş dünyasıyla da istişare ederek grubumuz vasıtasıyla Meclisin takdirine sunacağız.

''Cumhur İttifakı, pazarlıklar üzerine kurulmadı''

- Cumhur İttifakı, Türkiye’nin en geniş tabanlı 'siyasi dayanışma' örneğidir. Dün Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi bu ittifak gizli veya açık pazarlıklar üzerine kurulu değildir. Bu ittifakın tek amacı ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Bizim demokrasiden, hukuktan, adaletten yana en küçük bir sıkıntımız olmadığının ıspatı 18 yıllık iktidar geçmişimizdir.

''Hala parlamenter sistemi savunanlar var''

- Hala parlamenter sistemi savunanlar, hala parlamenter demokrasiden bahsedenler var. Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi mi? Acaba üçlü dörtlü koalisyonların ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor muyuz? Acaba bir adım ileri gidebildik mi ve sistem şu anda olduğu gibi değiştirildi ve yoğun bir şekilde yol alıyoruz. Gerisinde 200 yıllık arayışın olduğu bu tarihi reformu Cumhur İttifakı çatısı altında gerçekleştirdik.

''Bunun bir numaralı temsilcisi CHP'dir''

- Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütü olduğu hakikatinin gölgelenmeye çalışılmasına göz yumamayız. Aksi takdirde terör örgütü tarafından evlatları zorla dağa kaçırılan göz göre göre ölümü sürüklenen tecavüze uğrayan annelerin yüzlerine bakamayız. Ömrümüz, insanları inançları, kökenleri, kıyafetleri, meşrepleri sebebiyle aşağılayan, hakir gören, baskıyla, zulümle değiştirmeye çalışan faşist anlayışla mücadele etmekle geçti. Bunun da bir numaralı temsilcisi CHP'dir.

Bülent Arınç'a tepki

- Yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş filancalar niye hala hapisteymiş? Bunları ödüllendirecek halimiz yok. Dağa kaçırılanların HDP binası önünde bekleyen annelerin hakkını kim iade edecek. Devlet niye var? Biz niye varız. Bunun için varız. Halledeceğiz. Biz bu millete hizmet için varız, barış için geldik. Nerede terörist varsa bunların başını ezmek için geldik. Bu teröristlerden birinin yazdığı kitabı herkesin okumasını tavsiye etmesi beni rencide etti. Kitabını herkes okusun' dediği kişi elinde binlerce kişinin kanı olan, bir terör örgütünün savunucusudur.

''Sen hakaret etsen de öğretmenler bizim başımızın tacıdır''

- Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz. CHP'nin başındaki zat hala bu iktidarın peşinden giden öğretmen varsa ben ona öğretmen demem diyerek faşizm örneği sergilemiştir. Yahu haddini bil! Baş öğretmenin kurduğu partiyiz diyeceksin, kalkıp öğretmenlerimize saygısızlık yapacaksın. Sen hakaret etsen de öğretmenler bizim başımızın tacıdır.