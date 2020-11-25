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İlber Ortaylı'nın zor anları! Çocuğun cevabı karşısında şaşkına döndü

Youtube’daki ilk projesi için Tuhaf’la anlaşan ve “Bi Sorum Var!” programının yüzü olan İlber Ortaylı, programın yeni bölümünde 7 yaşındaki Sedef’in cevapları karşısında zor anlar yaşadı.

Nurhak Kaya imzası taşıyan ve çekimleri Zorlu PSM ev sahipliğinde sevilen caz kulübü touché’de mesafe kuralları gözetilerek gerçekleştirilen programın ikinci bölümü, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı. 7 yaşındaki Sedef’in soruları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen usta tarihçi, ünlü Youtuber Enes Batur’u ise tanımadı. Çocuk konuğuna “Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran Ortaylı, “Ben çalışmayacağım, Youtuber olacağım” cevabı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve kahkaha attı. 

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