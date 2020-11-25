Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda ne konuştu?

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki açıklamaları nedeniyle gündem olan Bülent Arınç, istifa etti. Arınç Habertürk TV'de katıldığı programda eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemişti. Bu sözleriyle büyük bir tepki toplayan Bülent Arınç'a bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'ndaki görevini bırakan Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi sonrası bu kararı açıkladı. Arınç ve Erdoğan, telefonda ne görüştü? İkili arasında konuşulanlar ve istifa süreci nasıl işledi?