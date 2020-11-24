CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenler için tepki çeken sözler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir skandala imza atarak öğretmenlere hakaret etti. Öğretmenlere karşı kutuplaştırıcı bir dil kullanan Kılıçdaroğlu, "Hala bu hükümetin peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" dedi.
24 Kasım Öğretmen Günü'nde taraflı tarafsız herkes öğretmenlere tebrik mesajları paylaşırken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakaret etmeyi tercih etti.
Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında öğretmenleri iktidarı destekleyen ve desteklemeyen diye ayırarak iktidar tarafını tutan öğretmenlere hakaretler savurdu.
''İktidarın peşinden gidene öğretmen demem''
Kılıçdaroğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem."