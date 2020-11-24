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Öğretmenler gününde şehit öğretmenlerimizi unutmadık

Öğretmenler gününde şehit öğretmenlerimiz unutulmadı. Necmettin Yılmaz..Yusuf Elitaş..Neşe Alten.. Dilay Turan ve uzayıp giden yürek burkan uzun bir kara liste

Öğretmenler gününde şehit öğretmenlerimiz unutulmadı. Necmettin Yılmaz..Yusuf Elitaş..Neşe Alten.. Dilay Turan ve uzayıp giden yürek burkan uzun bir kara liste

Onlar güçlü Türkiye'nin gelecek kuşaklarını, kardelenlerini yetiştirebilmek isterken teröre yenik düşmüş, kahramanlarımız.. Onlar, bir ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukları eğitmeye çalışırken terör saldırısına kurban olmuş öğretmenlerimiz..

Öğrettikleriyle umut olan ülkenin dört bir yanında kardelenler yetiştirmek için çeşitli zorluklara göğüs gererek mücadele veren öğretmenler ve bu mücadele sırasında hain bir saldırıya kurban olmuş, değerli şehit öğretmenlerimiz..

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