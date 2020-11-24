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Taksim'de ceza yiyen gençten polise: Seninle kesin görüşeceğiz...Öteki tarafta hesaplaşırız

TAKSİM İstiklal Caddesi üzerinde maskesiz şahıslara cezai işlem uygulandı. 'Çantamda taşıyorum' deyip cezadan kurtulmak isteyenlerin yanı sıra bir gencin ceza tutarının 900 TL olduğunu duyunca polise, 'Seninle kesin görüşeceğiz... Olmazsa öteki tarafta hesaplaşırız' demesi dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 900'er lira para cezası kesildi.

Denetimler sırasında maskesiz bir vatandaş isyan ederek polis ekiplerine zorluk çıkardı. Doktora gideceğini ve maske takmasının sakıncalığı olduğunu söyleyen adam “Çantamda taşıyorum” diyerek cezadan sıyrılmaya çalıştı. Şahıs polis ekiplerine ise “ben buradan gideceğim” diyerek adresini vermek istemedi.

"Avukatlık ofisimiz var"

Diğer taraftan caddede maske takmayarak sigara içen bir genç ise, "Yasaklardan haberim yok. Ben haber izlemem. 5-10 TL için sıkıntıya girmem yaptığın ayıp” diyerek şaşkınlık oluşturdu.

Bunun üzerine genç, polis ekiplerine ceza tutarını sordu. Polis ekipleri ise 900 TL ceza yazıldığını söyleyince, bir polise yönelik, "Seninle kesin görüşeceğiz, avukatlık ofisimiz var. İtiraz ederiz; olmazsa öteki tarafta görüşürüz” dedi.

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