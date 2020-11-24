Konya'da kendisini uyaran güvenlikçiye dehşete yaşattı! İşte o anlar

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Otogar tramvay durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. (19) turnikeleri kullanmadan durağa izinsiz girerek tramvaya binmek istedi. Durumu fark eden güvenlik görevlisi Hurşit K. (30), şahsı uyararak turnikeden geçmesini istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Ç., güvenlik görevlisini sırtından bıçakladı.



Olayın ardından yaralı görevlisi, kulübesine girerek ambulansın gelmesini bekledi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıs Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.