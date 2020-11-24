BIST 1.312
DOLAR 7,95
EURO 9,46
ALTIN 469,64
GÜNCEL

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'dan yeni video! Kudurun...

Aleyna Çakır'ı fuhuşa sürükleyip döverek öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabından canlı yayın yapıp, hakkında haber ve yorum yazanlara "kudurun" dedi. 

Aleyna Çakır'ı döverek bayıltırken canlı yayın yapan ve Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı.

Aleyna Çakır olayının ardından yetiştirme yurtlarında kalan genç kızları tuzağa düşürüp fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Anne Uygun, ölümünden, Aleyna Çakır olayını ekrana getiren Müge Anlı'yı sorumlu tutmuştu. 

Ümitcan Uygun ise hakkındaki tüm iddialara rağmen tutuksuz yargılanırken, Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit etmeyi de sürdürüyor. Ümitcan Uygun sosyal medya hesabından yaptığı son canlı yayında ise "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar, ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafanızı duvardan duvara vurun, enayiler..." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD bu hindileri konuşuyor! Donald Trump son kez 'Affedecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Fatih Terim her puan kaybında bahane aradı topa tutuldu: Utanç duydum
Başak Demirtaş'a cinsiyetçi saldırıya 7 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Kilis'te korkutan tablo! Koronavirüsten ölen sayısı belli oldu
İstanbul'da koronadan kaç kişi öldü? Canan Kaftancıoğlu İBB'nin rakamlarını daha da artırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da şaşkına çeviren görüntü! Trafiği birbirine kattı
Taksim'de ceza yiyen gençten polise: Seninle kesin görüşeceğiz...Öteki tarafta hesaplaşırız
2021 Ramazan ne zaman hangi aya denk geliyor?
İstanbul'da dilenci dehşeti! Yolda kaldık diye dilenirken gazeteciye saldırıp taksi ile kaçtılar
Konya'da kendisini uyaran güvenlikçiye dehşete yaşattı! İşte o anlar
Bülent Arınç kimdir aslen nereli eşi Münevver Arınç kimdir?
Bülent Arınç istifa edecek mi? Hadi Özışık'a açıklamalar yaptı
Zoom indirme PC'ye Türkçe ve ücretsiz nasıl yüklenir adımları