Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'dan yeni video! Kudurun...

Aleyna Çakır'ı döverek bayıltırken canlı yayın yapan ve Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun sosyal medya hesabından yeni paylaşımlar yaptı.

Aleyna Çakır olayının ardından yetiştirme yurtlarında kalan genç kızları tuzağa düşürüp fuhuşa sürüklemekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Anne Uygun, ölümünden, Aleyna Çakır olayını ekrana getiren Müge Anlı'yı sorumlu tutmuştu.

Ümitcan Uygun ise hakkındaki tüm iddialara rağmen tutuksuz yargılanırken, Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit etmeyi de sürdürüyor. Ümitcan Uygun sosyal medya hesabından yaptığı son canlı yayında ise "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar, ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafanızı duvardan duvara vurun, enayiler..." dedi.