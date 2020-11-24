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MEDYA

Halk TV sunucusu Fatih Ertürk annesinin vefatını canlı yayında öğrendi

Program sunan Fatih Ertürk, canlı yayın sırasında annesi İsmet Ertürk'ün vefat haberini aldı. Yayını bir başka sunucu sürdürdü.

Gazeteci-yazar Fatih Ertürk dün, canlı yayında İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve gazeteci-yazar Necdet Saraç'ın konuk olduğu programı yönetti. Fatih Ertürk, yayın sırasında annesinin hayatını kaybettiği haberini aldı.

Gözyaşlarına zor hakim olan Ertürk, "Aslında tabi yayın devam edecek ama ben öbür kısmında yokum çünkü annemi kaybettim. İyi akşamlar." diyerek yayını sonlandırdı. Duygu dolu anların ardından Ertürk'den yayını devralan sunucu ise, "Normalde bu dilim sayın Fatih Ertürk'ün yayın saati ancak üzücü bir haber aldı kendisi, annesini kaybetti. O yüzden yayını ben devraldım kendisinden." dedi.

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