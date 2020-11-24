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Haluk Bilginer 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu'yu anons etti

Uluslararası Emmy Ödülleri 48'nci kez sahiplerini buldu. "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer açıkladı. Bilginer, anonsunu İstanbul Üsküdar'dan, Kız Kulesi manzarası önünden yaptı. 13 yaşındaki Billy Barratt, "Responsible Child" dizisiyle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan en genç isim oldu.

Puhu Tv adlı dijital bir platformda yayınlanan Şahsiyet dizisindeki ‘Agah Beyoğlu’ rolüyle geçen yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, 2020 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı ödülü kazanan ismi açıkladı.

Bu yıl Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Responsible Child filmindeki performansıyla Billy Barratt kazandı.

66 yaşındaki usta aktör, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan bağlantı yoluyla kazananların açıklandığı törene İstanbul Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin önünden yapılan bağlantıyla katıldı.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin verdiği 48. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Play filmindeki rolüyle Emma Bading'in oldu.

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