Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı ve Bülent Arınç tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye olmaları gerektiği sözleriyle ilgili sert ifadeler kullandı. Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya sahip çıkarken Cumhur İttifakı bozulacak diyenlere sert çıkıştı.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından ne çıkanlar;

- Yıllar içinde pek çok öğretmenimizi teröre kurban verdik. Hiçbir suçları yoktu. Gelecek nesiller öğretmenlerimizin eseridir. Öğretmen demek irfan kapısının anahtarı demektir. Dileğimiz atanamayan tek bir öğretmenimizin kalmamasıdır. Covid-19 salgınının yoğun yaşandığı bu günlerde Milli Eğitim Bakanımızın muazzam çalışması bizleri memnun etmektedir. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

- Küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Bulaşma hızı giderek artış göstermiştir. Hayatın akış hızı yavaşlamazsa, gevşemeler yaşanırsa mücadele zorlaşacaktır. Sağlık Bakanlığımız bütün imkanları ile çalışmalarını icra etmektedir. Bu sürece destek vermek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendi sağlığımız ve toplum sağlığı adına zorunluluktur. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Özensizliğin, herkes ve kendimiz açısından maliyeti ileri düzeyde olacaktır. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı açıklamaları dışında hiçbir değerlendirmeye kulak asılmamalı.

Ekrem İmamoğlu'na vefat sayısı tepkisi

- Vaka ve vefat sayıları ile korku yaratacak, ipe sapa gelmez görüş paylaşanların samimiyetleri tartışmalıdır. İBB'nin vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Siyasi çıkar peşinde koşup devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir? Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir.

''Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir''

- MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu bir sevdayla kavrayıp geleceğin parlak ve onurlu kucağına doğru taşıyan iki kahraman millet eseridir. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhur İttifakı al-ver süreciyle kurulmamıştır. Cumhur İttifakı ile ilgili akla hayale sığmayan dedikoduları ibretle takip ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın kolonlarının çatırdağını söyleyenlerden tutun da bu dönüşte MHP'ye yer yok diyenlere kadar pek çok şey söylenmiş. Bazıları da gelişmeler bir rota değişikliğine işaret ediyor diyecek kadar akıl noksanlığını ispat etmiştir.

''Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yegane umududur''

Korkak bir kalem sahibi, "Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi harcar, Bahçeli de Recep Tayyip Erdoğan'ı" diyebilecek kadar kendinden geçmiştir. Çünkü bunların canı böyle istiyor. MHP ile AK Parti, iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı, siyaseti pazarlık üzerine inşa etmemiştir. Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Kara kediler başka yerde dolaşsın. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yegane umududur. Cumhur İttifakı yaşayacaktır, reformları bir bir hayata geçirecektir. O pislik ellerinizi Cumhur İttifakından çekiniz. Size buradan kemik çıkmaz. Cumhur İttifakı yaşayacaktır. Bizim ittifakımız cukka ittifakı değildir.

''Ah Serok Ah bırak özgüveni de, herkes adam oldu bir sen adam olamadın''

- Zillet melanettir, vasi arayışındadır. CHP'nin Dış Politikalardan Sorumlu olan eski büyükelçinin verdiği mülakat Türkiye'ye vurulmak istnene paslı zincirin ta kendisidir. Türkiye'nin terörle mücadele yasasının uluslararası standartlara getirilmesini istiyor. Kapalı Maraş'ın açılmasını desteklemediklerini söylüyor. Kürt sorunu çözülmez ise Abdullah Gül'ün geçmişte söylediği gibi dışarıdan dayatılacağını söylüyor. İşbirlikçi Serok Ahmet ise bize Kürtçe cevap veriyor. Ah Serok Ah bırak özgüveni de, herkes adam oldu bir sen adam olamadın. Bu gidişle olabileceğin de yok.

Alaattin Çakıcı konusu

- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır, şehidimizin oğludur vatan millet sevdalısıdır, üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş ülküdaşımızdır. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, olamaz. Alaattin Çakıcı’nın bu devlete, bu millete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir. Kılıçdaroğlu’nun Alaattin Çakıcı’ya 'mafya lideri, yer altı dünyasının karanlık yüzü' demesi bizim nezdimizde yok hükmündedir. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı karakolları ateşe vermedi polisimize silah çekmedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya görmek istiyorsa birlikte yürüdüğü anayasa hazırladığı teröristlere baksın.

Bülent Arınç'a tepki

- Halen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, televizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile terörist Demirtaş’a güzellemeler yapması kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun serbest bırakılmasını istemesi suçluyu övmektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Bizim nazarımızda aksini iddia eden kim olursa olsun bölücüdür, terörsevicidir, fitnenin elebaşıdır. Sayın Arınç aslına mı çekiyorsun nesline mi dönüyorsun? Sen Devran'ı bırak da Mehmet'lere bak.'

- Türk bayraklı bir gemiye korsanca bir müdahalede bulunulmuştur. Hukuk ve ahlaka temelden aykırıdır. Eşkiyalıktır, ahlaksızca bir tehdittir.