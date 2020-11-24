Evde hamsi en kolay nasıl ayıklanır?

Peki ya temizlemesi ve ayıklaması? Eğer siz de balık temizleme konusunda aklında soru işaretleri olanlardansanız, özellikle aldığınız küçük balıkları nasıl temizleyip ayıklayabileceğinizi tam olarak bilmiyorsanız doğru yerdesiniz. Karadeniz'in en meşhur tatlarından hamsi bugünkü konuğumuz.

Hamsi nasıl temizlenir adım adım öğrenmek, zaten küçük olan bu güzelim balığın hiçbir yerini ziyan etmeden ama içinde zararlı olabilecek hiçbir kısmını da bırakmadan nasıl ayıklanır bilmek isteyenleri hemen buraya alalım.