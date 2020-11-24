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Tatar böreği nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Bu gün sofralarınızda tatar böreğine yer açmaya ne dersiniz? Bu tarifi mutlaka deneyin deriz...

Erzurum mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan Tatar böreği tarifiyle karşınızdayız. Yapılışı gözünüzü korkutmasın çünkü göründüğü kadar da zor değil. Yapım aşaması su böreğini andırsa da üstüne konulan kıymalı harcı ve yoğurtlu sosuyla ondan ayrılarak çok faklı bir lezzet çıkıyor ortaya. Sizinde canınız çektiyse hemen mutfağa giderek bu enfes böreği denemenizi öneririz. İşte Tatar böreği tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

Hamuru için;

3-3.5 su bardağı un, 3 adet yumurta, yarım su bardağı su, tuz.

Kıymalı sos için;

200 gr kıyma, 1 orta boy soğan, 2 adet kapya biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuz, üzeri için bir kase süzme yoğurt, 2 diş sarımsak, dilerseniz tereyağ.

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