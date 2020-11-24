Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden Ayda bebek ile telefonda görüştü

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sırada kendisine, "Sizi çok seviyoruz" diyerek hitap eden Ayda'ya, "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.