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İstanbul Taksim'de kadın turist polislere zor anlar yaşattı

İSTANBUL Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde maske ve sigara denetimleri devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar, genelde maske ve sigara yasağına uyarken; çoğu yabancı turistin ise bu kurala uymadığı görüldü. Bazı turistler de polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.

Demirören Haber Ajansı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk sürüyor. İstiklal Caddesi’ne çıkan vatandaşlar, maske takma yasağına genelde uyarken; çoğu turistin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi’nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri de maske takmayan ve sigara içenlere para cezası kesti. Bazı turistler ise polisle tartışarak zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, pasaportunun yanında olmadığını söyleyen kadın turiste uzun süre laf anlatmaya çalıştı.

Risk İstiklal Caddesi'nde daha fazla

İstiklal Caddesi’nde gezen Merdan Akbudak, "Türkiye’yi kontrolü zayıf bir ülke olarak görüyorlar. Rahat gezme, rahat eğlenmek derdindeler ama en büyük risk burada. Burası İstiklal Caddesi insanların yoğun olduğu yer. Burası çok kozmopolit bir yer. Risk İstiklal Caddesi’nde daha fazla. Burada daha fazla önlem almak lazım. Turistlerdeki vurdumduymazlık benim de dikkatimi çekti. Hatta bazen polislerle tartışıyorlar. Bizim millet daha dikkatli herhalde" dedi.

Semih Ulus ise "Türkler, maske takmaya daha fazla dikkat ediyor. Yabancılara ceza uygulaması pek olamadığı için burayı bir serbestlik olarak görüyorlar. Sağlık Bakanlığının dediği gibi maske takılmasının tüm dünyada kabul gördüğü bir dönemde bu kurala uyulmaması aykırılıktır" diye konuştu.

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