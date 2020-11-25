BIST 1.338
DOLAR 7,96
EURO 9,48
ALTIN 463,68
YEREL

İstanbul'da ilginç hırsızlık! İşçi gibi giyinip çaldılar

BAKIRKÖY'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi. Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. 2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü. Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da koronavirüs paniği! Ekipler alarma geçti üzerinde yazan isimler korkuttu
BAE, Türkiye de dahil 13 ülke vatandaşına vize vermeyi durdurdu
Sivas'taki vicdansızlık! Bebeği ölüme terk eden kadının 2 çocuk annesi olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 60 milyon 108 bini geçti
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk koronavirüs tedavisi gördüğünü açıkladı
TBMM Genel Kurulu'nda 'Alaattin Çakıcı ve Kürdistan' tartışması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: En büyük hedefimiz, kadına yönelik şiddetin son bulması
Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda ne konuştu?
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 İŞKUR başvuru formu
Hercai 49. bölüm fragmanı
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı
Münevver Arınç kimdir Bülent Arınç'ın eşi ve çocukları kimdir?
Erdoğan, İzmir depreminin simgelerinden Ayda bebek ile telefonda görüştü
Devrim Parscan dizileri ve filmleri hangisi Devrim Parscan biyografisi