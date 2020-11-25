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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: En büyük hedefimiz, kadına yönelik şiddetin son bulması

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, “Kadınların ayrımcılığa uğramadığı, hiçbir şiddete maruz kalmadığı bir dünyaya kavuşmak en büyük dileğimiz.” dedi.

Vali Yerlikaya’nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajında “Kıymetli İstanbullular, Bugün, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğum gibi, şiddetin her türlüsüne de karşıyım. Kadınların ayrımcılığa uğramadığı, hiçbir şiddete maruz kalmadığı bir dünyaya kavuşmak en büyük dileğimiz. İstanbul'umuzda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamız büyük çaba gösteriyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planımız üç yıldır uygulanıyor.112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezlerimiz ile Alo 183 Sosyal Destek Hattı, 7/24 hizmet veriyor. Bir diğer önemli erişim hizmetimiz de, KADES akıllı telefon uygulaması. Bu uygulama üzerinden, kadınlar, cihaz konum bilgisiyle ihbarda bulunduğunda, KADES Yani (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) anında devreye giriyor. Jandarma ve Polis teşkilatlarımızda kurulan "Aile İçi Şiddet, Kadın ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele" bürolarında kadın amir ve kadın personel görev yapıyor. İstanbul'da bu yıl; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizden 2.902, Kadın konukevlerimizden 2.689 kadın, destek aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan, 33.101 aile içi şiddet olayı, bu yıl % 12 azalarak 29.111 olmuştur. Şiddet mağduru kadınlar için, 58.817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık. Aile içi şiddet olaylarında, geçen yıl maalesef 47, bu yıl da 38 kadın hayatını kaybetti. Kıymetli Hemşehrilerim, Medeniyetimiz, yaratılmışların en kıymetlisi olan insana, şiddeti asla kabul etmez Yaşam hakkı, her insanın, en temel hakkıdır. Kadına şiddeti, insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Devlet, millet olarak bu mücadelemizi, "sıfır tolerans" ilkesiyle, hassasiyetle sürdürüyoruz. En büyük hedefimiz, kadına yönelik şiddetin son bulması. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerine yer verdi.

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