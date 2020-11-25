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DÜNYA

Düğünde şok eden görüntü! Karısına tekme attı sosyal medyada olay oldu

Düğününde, coştukça coşan damat karısına dans şov yapmak isterken her şeyi mahvetti. Geline kucak dansı yapmak isteyen damat yanlışlıkla tekme attı.

Düğün eğlencelerinde coştukça coşan damat önce gömleğini çıkardı sonrasında ise geline şov yapayım derken yüzüne tekme attı. Kucak dansı yapmaya kalkan sarhoş damat herkesin cep telefonu kameralarının açık bir şekilde beklediği dans şov esnasında sandalyede oturan geline tekme attı.

Dans pistinin ortasında başına geleceklerden habersiz şekilde oturan gelin, kocasının üstsüz bir şekilde yaptığı kucak dansı şovundan memnun görünüyordu. Ancak bacağını karısının kafasının üzerinden geçirmeye kalkan damat, başarısız olunca gelinin suratına tekme atmış oldu. TikTok’ta paylaşılan o anlar viral oldu. Yüzbinlerce kişinin izleyip yorum yaptığı videoya beğeni yağıyor.

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