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DÜNYA

Azerbaycanlı komutanın Ermeni sivillere söyledikleri yankı uyandırdı

Azerbaycanlı komutanın, Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık" dediği video büyük yankı uyandırdı.

Anadolu Ajansı

Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği Azerbaycan'a ait topraklarda bulunan Ermeni sivil ve askerler bölgeden ayrılmaya devam ediyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda olan Ermenilerin kısa süre önce boşalttıkları evleri, kamu binaları ve ormanları yaktığı görüntülere yansımıştı.

AA'da yer alan habere göre buna rağmen Azerbaycan askerlerinin de Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bir görüntüde, Ağdam iline bağlı Abdal Gülablı köyünde evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni sivillerin, Azerbaycan askerinden yardım istediği görüldü.

"Kimse size kötü davranmayacak"

Görüntülerde konuşan Azerbaycanlı komutan, karşılaştığı Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık" diyor.

Sivil Ermeniler teşekkür ediyor

Sivil Ermeniler de komutanın dediklerini teyit ederek teşekkür ediyor. Görüntülerde daha sonra Azerbaycan askerlerinin Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşımasına yardım etmesi yer alıyor.

Ermenistan çekilmeyi kabul eden anlaşmayı imzalamıştı

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım’da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti. Ermeni silahlı güçler, ateşkes gereği 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti.

Ermenistan 15 Kasım’da vermesi gereken Kelbecer’i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan’dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım’da vermeyi taahhüt etmişti. Ermenistan, Laçın’ı da 1 Aralık'

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