Koç burcu Aralık ayı yorumları bu tarihlere dikkat!

Koç burcunu Aralık ayında neler bekliyor? Her ay olduğu gibi bu ayda tabi ki aylık burcunuzun başına neler geleceğini merak ediyorsunuz değil mi? Aylık burç yorumlarınızı Uygur Gür sizler için yorumladı... Bu ay 22 Aralığa kadar güneş yay burcunda olacak Merkürde yay burcunda olacak hatta güneş Merkür kavuşumu yaşayacağız. Ayın 22'sine kadar hayata bakış açınız ön plana çıkacak hayatı sorguluyorsunuz sevgili yükselen koçlar ne istiyorum, hayatın neresindeyim, ne yapmalıyım, gelecekten ne bekliyorum bununla ilgili bir sorgu sual var belki inançlarınızı sorguluyorsunuz hayat görüşünüzü, yaşam görüşünüzü, hayat felsefenizi ve kendinizce hayata dair bir fikir edinme çabası içerisindesiniz.

Uzakta yaşayan tanıdıklarınızla, eşinizin akrabalarıyla bazı gündemleriniz olabilir onlardan bazı haberler gelebilir bu ay onlar ön plana çıkabilir. Bazılarınızın davalık konuları olabilir bunlarla ilgili birtakım gündemleri olabilir ve bu ay seyahat planınızda ön plana çıkabilir sevgili yükselen koçlar. 20-21 Aralık’ta güneş Merkür kavuşumu var hani bazen deriz ya yeni bir başlangıç yapıcam bu herşey olabilir kendinize yeni bir başlangıç tarihi arıyorsanız 20-21 Aralık çok uygun çünkü başlayacağınız olayın da bir haritası olacak ve onun haritasında bir güneş Merkür kavuşumu olması güzel bir başlangıç demektir. 20-21 Aralık’ı değerlendirin.

Sevgili yükselen koçlar 14 Aralık tarihinde bir güneş tutulması gerçekleşiyor yılın son güneş tutulması tam güneş tutulması. Güneş tutulmaları yeni ay ile olur demekki 14 Aralık’ta bir yeni ay var ve bu bir güneş tutulması bu sefer. Güneş tutulmaları genel olarak yeni başlangıçlarla ilgilidir. Uzak çevrelerle yurtdışı bağlantılı konularla ilgili yaşamınıza birtakım konular girebilir. İnançlar, yaşam felsefesiniz burada bir değişim olabilir belki birşey araştırıyorsunuz inan konusuyla ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız yada hayat görüşünüzde bir değişiklik olabilir.