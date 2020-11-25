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YEREL

İzmir'de yolda bebek arabasıyla gidiyordu! Yerde bulup kayıplara karıştı

İZMİR'de, bebek arabasındaki çocuğu gezdirdiği sırada yere düşürülen ve içinde 2 bin 500 lira ile kredi kartlarının bulunduğu cüzdanı alan kişi, kayıplara karıştı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

Olay, pazartesi günü saat 10.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı'nda meydana geldi. Ofis çalışanı U.M., cadde üzerindeki ATM'den para çektikten sonra otoparka doğru yürümeye başladı. Ancak kısa süre sonra çektiği paranın yanı sıra içinde birçok kredi kartının bulunduğu cüzdanını düşürdü.

Aracına bindiğinde cüzdanının olmadığını fark eden U.M., sonrasında çevreyi kontrol etse de bulamadı. Bölgedeki güvenlik kamerası kaydını izleyen U.M., bebek arabasıyla arkasından koşarak, gelen birinin cüzdanını alıp, gittiğini gördü. Kendisine ve şirkete ait toplam 2 bin 500 liranın yanı sıra birçok kredi kartı da düşürdüğü cüzdanda bulunan U.M., karakola gidip, şikayetçi oldu. Polis, cüzdanı alıp, kayıplara karışan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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