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Berk Oktay’ın uygunsuz görüntülerini paylaşan eski eşinin davasında mütalaa

Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Şarapçıoğlu’nun 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İhlas Haber Ajansı

Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu’na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Berk Oktay katılmazken, sanık Merve Şarapçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada olayla ilgili bir polis memuru tanık olarak dinlendi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı dosya değerlendirildiğinde Merve Şarapçıoğlu’nun, Berk Oktay’ın özel hayatına ilişkin fotoğrafları bilgisi ve rızası dışında değişik zamanlarda birden fazla kez ifşa ederek ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirtti. Mütalaada Şarapçıoğlu’nun 2 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme, Şarapçıoğlu’nun son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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