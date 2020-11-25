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İlk yerli aşı üretildi, Bilim Kurulu toplanıyor! İşte sağlık gündemi...

Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor. Bilim Kurulu alınabilecek yeni tedbirler kapsamında toplanıyor. Kuruldan sokağa çıkma yasaklarının genişletilmesi ve seyahat yasağı kararı çıkması bekleniyor. İlk yerli aşı ise duyuruldu. İşte sağlık gündemi...

Korona tedbilerine karşı aymazlık devam ediyor, gidişat kötü. Bilim Kurulu saat 17:00'da toplanıyor. Kuruldan sokağa çıkma yasaklarının genişletilmesi ve seyahat yasağı kararı çıkması bekleniyor.  Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda 24 Kasım itibariyle, ilk görüldüğü 11 Mart'tan bu yana en fazla hasta ve vefat sayısının görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. 

Uluslararası standartlarda da üretilen, ilk yerli aşımız olan "Erişkin tipi Tetenos-Difteri aşısı"nı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün bir son dakika gelişmesiyle duyurdu. İşte sağlık gündemi... Sizin için derledik.

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