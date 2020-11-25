Aralık ayı boğa burcu yorumu yeni başlangıçlar sizi bekliyor!

Aralık ayında boğa burcunu neler bekliyor? Sevgili yükselen boğalar 22 Aralık'a kadar güneş ve Merkür yay burcunda olacak. Ayın büyük bir bölümü odağınız, mücadeleniz, eforunuz ailenizle eşinizle varsa iş ortaklarınızla olan finansal döngünüzde yani parada olacak odağınız. Gelir giderleriniz, banka ödemeleri, tazminat, nafaka, miras, krediler herşey olabilir bütün finansal konular dikkat çekiyor. Sevgili yükselen boğalar sağlıkla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. 20-21 Aralık’da güneş Merkür kavuşumu yaşanacak hani bazen sorarsınız ya bir tarih ver ben iş kuracağım, evleneceğim, diyete başlayacağım, eğitime başlayacağım alın size bomba gibi bir tarih 20-21 Aralık’ı lütfen değerlendirin sevgili yükselen boğalar.

14 Aralık 2020 tarihinde bir güneş tutulması gerçekleşecek yılın son güneş tutulması yay burcunda gerçekleşiyor. Bu tutulmayla beraber maddi konularla ilgili yeni başlangıçlar yeni dönüşümler olabilir. Güneş tutulmaları daima yeni ayla beraber olur ve yeni ay zaten başlangıçlar demektir ve güneş tutulmaları da bir göksel müdahaledir demekki bu tutulmayla beraber maddi konularda sizleri çok önemli dönüşümler bekliyor sevgili yükselen boğalar. Bu bir sürü anlama gelebilir bir davanız vardır davayı kazanırsınız bir para gelir yada ailenizden maddi destek gelir demekki yükselen boğalar bu tutulma sizlerle ilgili son derece olumlu bir tutulma.