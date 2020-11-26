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MEDYA

Erdoğan ve Arınç telefonda ne konuştu? Hadi Özışık açıkladı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasıyla ilgili neler söyledi? İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç arasındaki o telefon konuşmasının detaylarını anlattı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın istifa öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

Habertürk'te katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze randevu vermek istediğini; ancak gündem yoğunluğundan dolayı görüşmenin telefonla gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın Arınç'ı telefonla aradığını ve görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü ifade eden Özışık, Arınç'ın görüşmede programdaki açıklamaları nedeniyle başta Erdoğan olmak üzere AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na zarar verdiğini söyleyerek istifa talebini ilettiğini anlattı. Özışık, Erdoğan'ın da bu talebe "peki" sözleriyle cevap vermesinin ardından istifanın gerçekleştiğini söyledi.

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